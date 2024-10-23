Психолог Брейн: россияне перестали бояться потерять работу из-за возможности быстро обучиться чему-то новому

За последние несколько лет доля россиян, которые боятся остаться без работы, уменьшилась с 16 до 10%. Это связано с текущими тенденциями российского рынка труда, рассказала системный психолог и коуч Татьяна Брейн в эфире радио Sputnik

По ее мнению, сейчас многие квалифицированные специалисты чувствуют себя увереннее из-за эмиграции кадров. Кроме того, у людей появилось больше опорных точек.

Речь идет об обучающих и профориентирующих мероприятиях. Сейчас сотрудники не боятся лишиться работы, потому что знают, что найдут подходящую замену. Гибкий подход наблюдается как у молодежи, так и у старшего поколения.

Многие пенсионеры получают новое образование и в корне меняют сферу деятельности из-за обилия инструментов для обучения, отметила Брейн.