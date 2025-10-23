Психолог Бережная назвала IT и здравоохранение перспективными направлениями для инвестиций в 2026 году

Консультант по стратегическому и антикризисному управлению, психолог Олеся Бережная в разговоре с «Известиями» поделилась мнениями о выгодных отраслях для вложения средств в 2026 году. Она подчеркнула, что для начала необходимо определить объем, срок и ожидаемую доходность инвестиций.

Бережная отметила, что в условиях инфляции и нестабильной экономики важно четко понимать цели. При краткосрочной перспективе и небольшом объеме средств оптимальным вариантом является банковский депозит. В случае среднесрочных и долгосрочных инвестиций открываются новые возможности, особенно при изучении рынка или доверии управления профессионалам.

Среди перспективных направлений эксперт выделила IT и цифровые технологии, здравоохранение, «экономику одиночества», образование и онлайн-обучение, логистику, агротехнологии, возобновляемую энергетику, робототехнику и недвижимость в регионах с растущей экономической активностью.