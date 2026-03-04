Профессор ВШЭ Берзон порекомендовал вложение в ОФЗ для владельцев небольшого капитала

Профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Николай Берзон в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что облигации федерального займа (ОФЗ) являются более надежным вложением, чем банковские депозиты.

По мнению эксперта, государство несет полную ответственность по своим ценным бумагам, что делает ОФЗ привлекательными для инвесторов.

«Государство всеми своими ресурсами отвечает по этим облигациям. Поэтому надежность ОФЗ даже выше, чем доходность по банковским депозитам», — подчеркнул профессор.

Берзон добавил, что ОФЗ доступны для широкого круга инвесторов, так как их номинал составляет тысячу рублей. Для начала инвестирования достаточно иметь капитал в размере 10–15 тысяч рублей.