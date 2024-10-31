Профессор Цыганов объяснил, что программу семейной ипотеки остановили из-за расходов на старые кредиты

На семейную ипотеку в России из бюджета в качестве меры поддержки выделялись миллиарды, но с 30 октября банки снова приостановили действие этой программы. Об этом KP.RU рассказал завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов.

Он объяснил, что семейная ипотека была оной из самых популярных программ. И несмотря на то, что государство выделяет огромные суммы, банкам их все равно не хватает. Все дело в том, что пресловутые миллиарды, о которых говорит возмущенная общественность, уходят на обслуживание старых кредитов.

Потому что государство, обещая поддержку кредитной ставки на уровне 6%, предполагало, что будет оказывать ее на протяжении всего срока ипотеки. А нередко это и 25, и 30 лет, подытожил профессор.