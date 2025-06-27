Профессор Костиков назвал фьючерсы на апельсиновый сок на Мосбирже шагом к расширению инвестирования

В начале июня Московская биржа предложила инвесторам новый способ вложения средств: теперь можно покупать фьючерсы на редкие и ценные продукты питания, такие как апельсиновый сок. Что такое фьючерсы и почему продукты питания могут быть таким же привлекательным инвестиционным активом, как акции компаний и драгоценные металлы, объяснил «ФедералПресс» .

Фьючерсы на апельсиновый сок востребованы на рынке. Их используют для снижения ценовых рисков, связанных с сезонностью урожая, погодными условиями и особенностями логистики. В 2024 году мировые цены на апельсиновый сок достигли рекордных показателей из-за плохой погоды в Бразилии и Флориде.

На мировых биржах представлены сырьевые контракты на кофе и какао-бобы. Кофе — один из самых торгуемых сырьевых товаров, и фьючерсы на него отражают баланс спроса и предложения. На российской площадке фьючерсный контракт представляется кодом COFFEE (KC) и котируется в долларах за 1 фунт продукта. Минимальный лот, доступный к приобретению, — 10 фунтов (примерно 4,5 килограмма).

Шоколад, являясь производным от какао-бобов, также торгуется через фьючерсные контракты на какао. На Московской бирже фьючерсы на какао-бобы представлены контрактом COCOA (CC), минимальный лот — 10 кг. С 2023 года рост котировок фьючерсов на какао в пике составлял 350%.

Профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Союз потребителей финансовых услуг» Игорь Костиков считает, что появление фьючерсов на апельсиновый сок на Московской бирже является шагом к расширению финансовых инструментов для инвесторов.

«Оба этих фьючерса являются производными от товарных фьючерсов, которые торгуются в США, и это важно, поскольку у нас не хватает финансовых инструментов для инвестиций», — подчеркивает он.

Костиков отмечает, что такие инструменты могут использоваться для хеджирования, что делает их полезными для инвесторов. Однако он также указывает на то, что спрос на эти фьючерсы может быть ограничен.