Продавцов наушников на маркетплейсах уличили в ценовом сговоре

В России раскрыли картель продавцов беспроводных наушников на маркетплейсах. Они создали чат, в котором сговаривались о повышении цен и наказании для несогласных с их условиями конкурентов, сообщила ФАС .

«Ряд продавцов беспроводных наушников в период с октября 2023 года по февраль 2024 года с помощью общего чата в мессенджере координировали свою деятельность с целью поддержания цен и борьбы с конкурентами», — сообщила пресс-служба.

Предприниматели согласовывали синхронное повышение цен, что подтвердилось при сопоставлении переписки и нескольких волн подорожаний. Они наказывали продавцов, не согласившихся присоединиться, а именно оставляли негативные отзывы, занижали рейтинг или заказывали их наушники за границу либо в удаленные регионы, но не забирали.

ФАС возбудила дело о нарушении федерального закона «О защите конкуренции». Участникам картеля грозят оборотные штрафы.

В картельном сговоре подозревали агрегаторов такси и продавцов куриных яиц. В Москве раскрыли картель частных охранных предприятий.