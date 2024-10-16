«Приветы» от СБП. Как отдохнуть не только интересно, но и выгодно

Отдохнуть в Подмосковье можно не только интересно, но и выгодно. Благодаря специальным баллам — «Приветам» от Системы быстрых платежей (СБП) — все необходимое для ярких впечатлений можно купить со скидкой до 30%, кешбэком или промокодом.
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Важное условие — чтобы получать выгоду, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте vamprivet.ru. Там же можно узнать и подробности спецпредложения.
«Приветы», которые можно получить за свои привычные покупки через СБП, можно обменивать на кешбэк или подарки от партнеров — АЗС, аптек, магазинов одежды, техники и многое другое. Кроме того, ими можно оплатить подписку на стриминговые сервисы.
Менять «Приветы» от СБП на подарки можно до 31 января 2025 года.
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