Президент РАКИБ Припачкин связал рост биткоина с ожидаемой политикой Трампа в области криптовалют

Рост стоимости биткоина связан с ожиданиями в отношении политики в области криптовалют Дональда Трампа. Таким мнением в беседе с RT поделился президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.
Он вспомнил слова Трампа о том, что США должны стать лидером в этой индустрии.
«Он же неоднократно в своей кампании говорил, что США должны быть лидером в этой индустрии и собираются признать биткоин как платежное средство», — напомнил собеседник.
В скором времени держатели криптовалют будут наблюдать биткоин по 100 тысяч долларов и выше. Перед Новым годом может случиться небольшой откат в пределах 10—15% стоимости.
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