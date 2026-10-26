Преподаватель ПНИПУ Стародумова назвала финансовый сектор и IT лучшими сферами для инвестиций

Быстрее всего в России сейчас растут финансовый сектор и IT, тогда как нефтяной сектор и металлургия остаются под давлением. Об этом URA.RU рассказала старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Юлия Стародумова.

Главным ориентиром для инвестора она назвала ключевую ставку и политику Банка России. «Когда ставка снижается, деньги дешевеют, кредиты становятся доступнее, а акции часто растут в цене. Аналитики ожидают, что в 2027 году цикл снижения ставки продолжится, хотя сейчас наблюдается замедление этого тренда», — пояснила Стародумова.

В финансовом секторе ожидается умеренный позитивный рост для банков — около 31%. Потенциал роста IT-отрасли эксперт оценила примерно в 3,6%. Обе отрасли сильно зависят от траектории ключевой ставки: для банков снижение означает рост кредитования и прибыли, для IT-компаний — больше инвестиций в технологии и доступ к заемному финансированию.

Устойчивость и положительный потенциал демонстрируют ритейл и электронная торговля: спрос на товары первой необходимости сохраняется даже при высокой инфляции. Положительную динамику в ближайшие два-три года, по словам Стародумовой, сохранят также энергетика и производство минеральных удобрений.