Многие россияне сегодня видят в банковских вкладах надежный и стабильный способ сохранить свои сбережения, особенно на фоне роста процентных ставок. Согласно данным внутренней аналитики компании «Сравни», в этом году наибольшим спросом пользовались депозиты сроком на три, 6 и 12 месяцев, написал Life .

Для получения наилучших результатов и снижения рисков важно диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Помимо анализа предложений различных банков по вкладам (включая проценты, условия капитализации и возможности досрочного снятия), стоит рассмотреть инвестиции в государственные облигации (ОФЗ) для получения стабильного, хотя и умеренного дохода, а также в драгоценные металлы. Такой совет дал руководитель направления «Вклады» в «Сравни» Илья Васильков.

Более рискованными, но потенциально прибыльными вариантами являются вложения в акции и паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Инвестирование в криптовалюту требует глубоких знаний рынка и готовности к высоким рискам, поэтому подходит далеко не всем.

Традиционные способы увеличения капитала, такие как покупка золота или недвижимости, остаются актуальными. В условиях высоких цен на жилье и недоступности ипотеки все большее внимание привлекают объекты коммерческой недвижимости.