Предпринимателям вручили награды на региональном этапе премии «Любимый малый бизнес»

Масштабная ежегодная премия «Любимый малый бизнес» проходит в России. В Москве подвели итоги регионального этапа и вручили награды победителям в 10 различных номинациях.

В общей сложности на конкурс поступило 4,7 тысячи заявок от представителей разных сфер: от сельского хозяйства до гостиничного бизнеса и индустрии красоты.

«Особенно приятно видеть участников не только из Москвы и области, но и из Ярославля, Брянска, Рязани и других городов. Это говорит о том, что малый бизнес в регионах живет, развивается и готов конкурировать», — отметил зампред Среднерусского банка Сбербанка Сергей Кузнецов.

Банк помогает предпринимателям развиваться через различные финансовые инструменты и сервисы. Бизнес отвечает ему взаимностью.

«Наша победа в региональном этапе премии — это подтверждение того, что идея, рожденная из личной потребности, может вырасти в настоящее дело», — заявила гендиректор ООО «Международная языковая школа» Елена Жукова.

Она рассказала, что в бизнесе важно иметь надежную команду — и именно такую ей удалось собрать.

Десять победителей примут участие в финальном этапе конкурса, который состоится в Москве в мае.