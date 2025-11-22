Предприниматель Дотком призвал инвесторов избавиться от долларов

Крупным инвесторам необходимо срочно перевести свои активы из доллара в золото. С таким призывом на своей странице в социальной сети X выступил предприниматель и основатель файлообменника Megaupload Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

Он подчеркнул, что действия правительства США подорвали статус доллара как мировой резервной валюты.

«Это происходит быстрее, чем они готовы признать. Мое честное мнение: продавайте сейчас и храните все, что у вас есть, в золоте», — написал Дотком.

По его словам, этим сейчас занимаются все крупные игроки финансового рынка.

В подтверждение своих слов Дотком опубликовал пост, что общемировой запас золота оценивается в 28 триллионов долларов, а государственный долг США составил 38 триллионов.

Стоимость унции золота на мировом рынке достигла 4 074,5 доллара после рекордного роста в октябре и начале ноября. По данным газеты Financial Times, причиной этого стали тайные закупки золота банками Китая, на которые пришлось более трети от всех сделок.