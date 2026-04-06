Предприниматель Астафьев назвал криптовалюты одними из самых уязвимых активов из-за колебаний курса

В условиях экономической нестабильности наибольшим рискам подвержены высокодоходные и волатильные финансовые инструменты, а также активы, ориентированные на краткосрочную перспективу. Об этом «Известиям» рассказал предприниматель и управляющий фондом Денис Астафьев.

По его словам, криптовалюты остаются одними из самых уязвимых активов из-за резких колебаний курса, которые могут быть спровоцированы рыночными изменениями, ужесточением регулирования или техническими проблемами. Стоимость цифровых валют способна падать на 70–90% от пиковых значений, что делает их крайне рискованными для инвесторов.

К категории наиболее опасных инструментов эксперт также отнес деривативы, ПАММ-счета и инвестиции в ICO. Эти активы часто обещают высокую доходность, но при резких изменениях рынка могут привести к полной потере вложений. Астафьев подчеркнул, что доля таких инструментов в инвестиционном портфеле не должна превышать 5–10%.

Кроме того, значительные риски несут акции компаний с неустойчивой бизнес-моделью, особенно в секторах, чувствительных к экономическим циклам. Также эксперт обратил внимание на неликвидные активы — например, специализированное оборудование или редкие коллекционные предметы. В кризис их крайне сложно продать без существенных финансовых потерь.