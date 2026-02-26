Потанин раскрыл детали покупки Т-Банка

Сделку с Олегом Тиньковым* по покупке Т-Банка удалось согласовать всего за несколько дней. Об этом Forbes рассказал президент «Норникеля» Владимир Потанин.

По его словам, после начала СВО он решил инвестировать миллионы долларов, которые находились на счетах в западных банках. Предложений поступило два — от Т-Банка и Росбанка.

Перед покупкой Тинькофф Потанин впервые лично общался с его основателем. Беседа прошла по видеосвязи, сделку закрыли за три-четыре дня.

«Мы познакомились, поговорили, я спросил: „Олег, у вас есть какие-то пожелания?“ Он говорит: „Пожеланий нет, мне главное, чтобы быстро“», — рассказал о сделке Потанин.

В 2020 году Тиньков* объявил, что оставит пост главы совета директоров Тинькофф Банка, позднее стало известно о продаже акций TCS Group. В 2022 году предприниматель решил судиться за имя компании, она анонсировала ребрендинг. В феврале 2024 года его внесли в перечень иноагентов.

*Признан в России иностранным агентом