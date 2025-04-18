«Постньюс»: IKEA сможет вернуться в Россию после оплаты штрафа в 110 млн рублей

IKEA готова вернуться в Россию, несмотря на судебные претензии и штрафы. Об условиях возвращения шведско-нидерландской компании на российский рынок сообщил «Постньюс».
По информации сайта, после ухода компании из России ее активы перешли фирме «Торг», которой Роспотребнадзор предъявил иск на 110 миллионов рублей за экологический сбор в 2023 году. Арбитражный суд Московской области рассмотрит дело 22 мая.
По данным «Постньюс», у нового владельца имущества также накопилось около десятка судебных решений общей суммой свыше миллиона рублей. Как сообщило издание, возвращение бренда кажется возможным благодаря пролонгации регистрации торгового знака до 2033 года.
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