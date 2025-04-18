«Постньюс»: IKEA сможет вернуться в Россию после оплаты штрафа в 110 млн рублей

IKEA готова вернуться в Россию, несмотря на судебные претензии и штрафы. Об условиях возвращения шведско-нидерландской компании на российский рынок сообщил «Постньюс» .

По информации сайта, после ухода компании из России ее активы перешли фирме «Торг», которой Роспотребнадзор предъявил иск на 110 миллионов рублей за экологический сбор в 2023 году. Арбитражный суд Московской области рассмотрит дело 22 мая.

По данным «Постньюс», у нового владельца имущества также накопилось около десятка судебных решений общей суммой свыше миллиона рублей. Как сообщило издание, возвращение бренда кажется возможным благодаря пролонгации регистрации торгового знака до 2033 года.