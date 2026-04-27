Посол назвал условия для начала поставок российской водки в Аргентину

Начало поставок российской водки в Аргентину будет определяться уровнем цен и экономической выгодой для бизнеса. Об этом заявил посол страны в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, некоторые российские и аргентинские предприятия действительно интересовались торговлей и импортом водки. В Аргентине есть водка — из Польши, Бельгии, но не из России. Тема вызвала большой интерес. Однако не удалось решить вопросы отправки продукта, двустороннего соглашения так и не достигли.

«[Поставки] будут зависеть от стоимости, от экономической прибыли для компаний. Из-за конфликтов цены на все поднялись. В любом случае это вопрос частных компаний», — сказал посол.

