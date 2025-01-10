Пособие по уходу за ребенком, МРОТ и больничные. Как выросли выплаты в 2025 году

Госдума: в 2025 году вдвое вырос вычет на второго и последующего детей

В 2025 году в два раза вырос вычет на второго и последующего детей. Какие еще выплаты увеличили в 2025 году, рассказали в Госдуме .

В новом году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 22 440 рублей в месяц. На этом фоне выросли другие пособия. В целом величина прожиточного минимума по стране на душу населения составила 17 733 рубля, для трудоспособного населения — 19 329 рублей. Для пенсионеров сумма составила 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль.

В 2025 году за один день на больничном заплатят до 5673,97 рубля. То есть за две недели болеющий работник получит максимум 79 435, 58 рубля.

За отпуск по беременности и родам в 140 дней заплатят от 103 285 до 794 355,8 рубля. Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 68 995,48 рубля в месяц.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее заявил о повторной индексации пенсий в 2025 году. По его словам, повышение может произойти в феврале.