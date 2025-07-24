Порядка 629 млрд рублей поступило в бюджет Петербурга с начала года

За первые шесть месяцев 2025 года в Санкт-Петербурга поступило 629 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Северной столицы Александр Бельский, его слова привел Petrograd.ru.
Политик отметил стабильность финансовых показателей. Так, 97% доходов — это собственные поступления. Расходная часть бюджета за отчетный период составила 633 миллиарда рублей, что говорит о сбалансированности финансов Петербурга, написал RuNews24.ru.
Бельский добавил, что показатели первого полугодия демонстрируют стабильность и положительную динамику бюджета города. Благодаря этому Северная столица может уверенно финансировать социальные программы и инфраструктурные проекты.
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