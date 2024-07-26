Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько высказал мнение о том, что дефолт Украины может произойти не раньше, чем через год. Об этом он сообщил радиостанции Sputnik .

Он отметил, что этот дефолт, без сомнения, не наступит в ближайшее время. По словам эксперта, он вероятно случится после завершения активной фазы конфликта, когда Украина перестанет быть политически актуальной, и ей будут предъявлены финансовые требования.

Исчерпание ресурсов Украины и необходимость вести переговоры, а также возможное кратковременное или даже длительное перемирие могут ориентироваться на период примерно через год. Это обстоятельство связано с предстоящими выборами в США и инаугурацией, поскольку новый президент возьмет на себя обязанности только в 2025 году.



Безпалько также добавил, что снижение рейтинга Украины международным агентством отражает определенные настроения, складывающиеся на Западе.