Появилась новая схема телефонного мошенничества с ипотечными кредитами

ВТБ: мошенники начали запугивать россиян просрочкой ипотечных кредитов

Фото: РИА «Новости»

Мошенники стали выманивать у россиян данные для авторизации на сайте «Госуслуги» под предлогом помощи в погашении просрочки по ипотеке. О новой схеме обмана предупредила пресс-служба ВТБ.

«Результат взаимодействия с мошенниками может оказаться печальным: при отсутствии просрочек по кредиту человек может еще и потерять сбережения или вовсе оказаться должным банку, если на его имя оформят новый кредит», — заявил старший вице-президент кредитно-финансовой организации, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Злоумышленники звонили клиентам от имени сотрудников банка и заявляли, что у тех появилась задолженность по ипотеке. Если оказывалось, что у потенциального пострадавшего нет такого кредита, звонок прерывали, в остальных случаях продолжали разговор.

Мошенники убеждали назвать номер СНИЛС и код из СМС, чтобы якобы помочь решить проблему. На самом деле, заявили в банке, так преступники получали доступ к госуслугам и личному кабинету в приложении банка, чтобы оформить кредит и снять все деньги.

Пострадать от мошенников могли даже известные люди. «Известия» сообщили, что народный артист России Бедрос Киркоров лишился 3,5 миллиона рублей.

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