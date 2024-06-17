Поддержку развития радиоэлектроники в России приостановили
«Ведомости»: производители радиоэлектроники лишились субсидий от государства
Минпромторг заморозил программы господдержки развития радиоэлектроники. Министерство собирается проверить эффективность использования ранее выделенных средств, сообщили «Ведомости».
О заморозке выдачи субсидий изданию сообщили топ-менеджеры компаний, занимающихся производством электроники. Приостановка программ совпала с назначением министром Антона Алиханова. В ближайшее время будут пересмотрены планы работы Минпромторга и предыдущие субсидии.
Собеседник также отметил, что те, кто получили поддержку по госпрограмме «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», так и не добились нужных результатов.
Кроме того, много вопросов вызывает то, что финансирование получали одни и те же компании. По словам собеседника, решение Алиханова поддерживает и Счетная палата.
«Новый министр промышленности озабочен эффективностью расходования средств на IТ», — поделился с «Ведомостями» один из топ-менеджеров.
В марте Минпромторг захотел признать белорусские чипы, платы и другие компоненты российскими. Эти меры необходимы для того, чтобы применять совместные разработки в отечественной продукции.