Поддержку развития радиоэлектроники в России приостановили

«Ведомости»: производители радиоэлектроники лишились субсидий от государства

ThisisEngineering
Фото: ThisisEngineering/Unsplash

Минпромторг заморозил программы господдержки развития радиоэлектроники. Министерство собирается проверить эффективность использования ранее выделенных средств, сообщили «Ведомости».

О заморозке выдачи субсидий изданию сообщили топ-менеджеры компаний, занимающихся производством электроники. Приостановка программ совпала с назначением министром Антона Алиханова. В ближайшее время будут пересмотрены планы работы Минпромторга и предыдущие субсидии.

Собеседник также отметил, что те, кто получили поддержку по госпрограмме «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», так и не добились нужных результатов.

Кроме того, много вопросов вызывает то, что финансирование получали одни и те же компании. По словам собеседника, решение Алиханова поддерживает и Счетная палата.

«Новый министр промышленности озабочен эффективностью расходования средств на IТ», — поделился с «Ведомостями» один из топ-менеджеров.

В марте Минпромторг захотел признать белорусские чипы, платы и другие компоненты российскими. Эти меры необходимы для того, чтобы применять совместные разработки в отечественной продукции.

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