«Почту России» оштрафовали за неоконченный ремонт в 279 отделениях

Мировой суд в Москве по иску Счетной палаты оштрафовал «Почту России» на 100 миллионов рублей за неоконченный ремонт в 279 отделениях. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Минцифры в 2021 году заключило с компанией договор о ремонте и модернизации на пять миллиардов рублей. Работы не успели закончить в срок в 279 отделениях, или 23,3% всех запланированных. Счетная палата выявила нарушение и обратилась в суд.

«Почту России» оштрафовали по части второй статьи 15.15.4 КоАП России «Нарушение юридическим лицом, которому предоставлены бюджетные инвестиции, условий их предоставления» на рекордную сумму в 100 миллионов рублей. По подсчетам журналистов, это в 20 раз больше всех штрафов Счетной палаты за 2023 год.

После смены руководства в мае 2024 года аудиторский орган, по словам издания, ужесточил работу. Счетная палата решила, например, оценить эффективность налогового режима для самозанятых.