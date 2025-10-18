Почти 40 миллиардов рублей выделили подрядчикам ИЖС с эскроу-счетами с начала года

С начала года подрядчики индивидуального жилищного строительства, использующие эскроу-счета, получили почти 40 миллиардов рублей. Из них в лидирующем столичном регионе одобрили более 4,5 миллиарда.

Механизм простой: покупатель вносит сумму на специальный счет, но застройщик получает ее только после того, как сдаст объект. Это дисциплинирует строительные компании, заставляя их выполнять работу в строго определенные сроки и по фиксированному бюджету.

Уже сейчас ежемесячно подрядчики получают от банка более двух миллиардов рублей, а с марта этого года с эскроу-счетами возводят более 11 тысяч частных домов. И есть предположения, что популярность схемы будет расти. По прогнозам, к 2030 году доля такого механизма на рынке достигнет 23% против 1% сегодня.