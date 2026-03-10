Платформа роста. Кто и как поможет подмосковному бизнесу

Александр из Королева владеет фирмой по пошиву одежды, а Евгений из Щелкова — по производству мебели. Задачи у двух бизнесменов схожие — масштабироваться и выходить на новые рынки.

Евгений рассказал, что раньше у него были только традиционные каналы сбыта, но предпочтения покупателей меняются — и этому необходимо соответствовать.

«Как бы мы хотели или не хотели — не совсем от нас зависит, поэтому мы теперь стремимся занять лидирующие позиции онлайн», — заявил он.