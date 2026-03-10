Платформа роста. Кто и как поможет подмосковному бизнесу
Александр из Королева владеет фирмой по пошиву одежды, а Евгений из Щелкова — по производству мебели. Задачи у двух бизнесменов схожие — масштабироваться и выходить на новые рынки.
Евгений рассказал, что раньше у него были только традиционные каналы сбыта, но предпочтения покупателей меняются — и этому необходимо соответствовать.
«Как бы мы хотели или не хотели — не совсем от нас зависит, поэтому мы теперь стремимся занять лидирующие позиции онлайн», — заявил он.
Один из способов поддержки предпринимателей предложила РВБ — объединенная компания Wildberries & Russ. Это «Платформа роста», продвигающая местные бренды на российский и международный рынки и повышающая их узнаваемость.
«К проекту за прошлый год присоединилось больше 1200 брендов из 40 регионов России — от Калининграда до Чукотки. Оборот участников программы в среднем увеличился до 80%», — рассказала руководитель платформы Юлия Полетаева.
Компания помогает предпринимателям и по-другому — инвестируя в логистику и развивая сортировочные центры. И это дает свои плоды — по сравнению с прошлым годом продажи местных брендов на маркетплейсе выросли на 28%.