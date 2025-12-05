Пятый форум «Лидеры инвестиций»: взгляд на рынок через призму диалога

Профессиональный состав аудитории — представители управляющих компаний, банков, финтех-сектора и реального сектора экономики — обеспечил широкий спектр взглядов на текущие процессы. Разнообразие позиций позволило увидеть, что трансформация рынка идет неравномерно, а его точки роста формируются на стыке различных подходов, а не в рамках одной дисциплины. Сам формат мероприятия подчеркивает: форум «Лидеры инвестиций» стал не просто событием, а полноценной бизнес‑экосистемой, где пересекаются капитал, технологии и экспертиза.