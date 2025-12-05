Пятый форум «Лидеры инвестиций»: взгляд на рынок через призму диалога
30 ноября состоялся пятый форум «Лидеры инвестиций» — событие, которое за годы проведения стало важной площадкой для объединения участников инвестиционного сообщества.
Профессиональный состав аудитории — представители управляющих компаний, банков, финтех-сектора и реального сектора экономики — обеспечил широкий спектр взглядов на текущие процессы. Разнообразие позиций позволило увидеть, что трансформация рынка идет неравномерно, а его точки роста формируются на стыке различных подходов, а не в рамках одной дисциплины. Сам формат мероприятия подчеркивает: форум «Лидеры инвестиций» стал не просто событием, а полноценной бизнес‑экосистемой, где пересекаются капитал, технологии и экспертиза.
По традиции вечер завершился церемонией награждения премии «Лидеры инвестиций». Среди лауреатов 2025 года — УК «Альфа-Капитал», ВТБ Мои Инвестиции, БКС Мир инвестиций, ВТБ Регистратор, ИФК «Солид», платформа Токеон, УК «БКС», «Капитал Лайф Страхование Жизни», Банк ВТБ, IEK GROUP (ИЭК ГРУПП), УК «Первая», АО «Позитив Текнолоджиз», Ресейл-Инвест, ООО «Лэндэр-Инвест», Сбер.
Получение награды носит не только символический характер, но и сигнализирует о направлениях, которые будут определять развитие рынка в ближайшем будущем.
Возрастное ограничение: 16+