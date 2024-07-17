«Пятерочка» провела масштабное мероприятие для поклонников турецких сериалов

Торговая сеть «Пятерочка» провела масштабное костюмированное мероприятие «Турецкий базар» для поклонников восточной культуры. В одном из московских магазинов собралось более 500 гостей.

«Турецкие сериалы сейчас — очень большой тренд. Мы знаем, что среди наших гостей очень много почитателей данного направления», — заявила руководитель управления трейд-маркетинга «Пятерочки» Надежда Сидорова.

Среди гостей праздника провели конкурс на лучший турецкий костюм. Победительницей стала Яна Беляева в образе Хюррем Султан из «Великолепного века».

Гостей угощали рахат-лукумом и кофе. 500 самых активных посетителей получили лимитированные скретч-карты с автографом звезды турецкого кино Бурака Озчивита. На территории оборудовали фотозону с мгновенными снимками в стиле восточного базара.

Мероприятие приурочили к запуску новой акции, получившей название «Покупайте в „Пятерочке“ — отдыхайте в Турции!». До 12 августа в любом магазине «Пятерочка» нужно совершить покупки на сумму от 600 рублей, получить скретч-карту с подарками и зарегистрировать чеки.

Главным призом станут пять семейных путевок в Турцию по местам съемок популярных сериалов. Разыграют и другие ценные подарки, такие как смартфон, планшет, электровелосипед, сертификат на покупку одежды.

Более подробную информацию можно найти на сайте «Пятерочки».