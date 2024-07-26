Пени — на потом. Юрист рассказал о новом порядке списания долгов по кредитам

Юрист Русяев: вступил в силу новый порядок списания задолженностей по кредитам

Фото: Freepik

В России заработал новый порядок погашения долгов по кредитам. В первую очередь спишут неуплаченные проценты, сообщил РИА «Новости» управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

«Теперь в первую очередь будут списываться проценты, затем основной долг, и только после этого — штрафы и пени», — объяснил он.

Новый порядок, по словам юриста, начал работать с 1 июля. По мнению Русяева, он облегчит положение заемщиков в случае временных проблем с деньгами.

По старым правилам сначала погашали пени, затем проценты и только после этого основной долг. Сайт kp.ru сообщил, что Центробанк ужесточил требования к выдаче потребительских и ипотечных кредитов. Он повысил надбавки к коэффициентам риска, чтобы обезопасить банки от безответственных клиентов и самих заемщиков от неподъемных ссуд.

«Особое внимание молодежи». Кривощапов — о подготовке спортсменов в Подмосковье

Тайна семьи или тайные семьи. Что известно о женах и детях Павла Дурова

«Обычное растение». Включение шалфея и мяты в список запрещенных раскритиковали

Приговор для Фарион. За что неонацисты казнили украинскую националистку

Фейк: подростков в России агитировали бросить школу ради работы на заводах БПЛА

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте