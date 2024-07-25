Сегодня 17:38 Пассажиры в Москве получат кешбэк за оплату поездок QR-кодом через СБП 0 0 0 Эксклюзив

Деньги

Смартфоны

Метро

Кешбэк

Технологии

Метро Москвы

МЦК

Москва

Москва стала первым российским городом, где на валидаторах и турникетах заработала оплата QR-кодом через Систему быстрых платежей (СБП). Инновацию уже реализовали на всех турникетах метро, МЦК, а также во всем наземном и регулярном речном транспорте. О том, как оплатить проезд таким способом и какую выгоду могут извлечь пассажиры, рассказала 360.ru директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт Мария Точилова.

Популярность СБП растет Оплата по Системе быстрых платежей вошла в нашу жизнь и стремительно набирает популярность. Сейчас ей пользуется каждый третий россиянин. Только за первый квартал 2024 года через СБП совершили 2,5 миллиарда транзакций на общую сумму более 10,5 триллиона рублей. «Ну просто колоссальные цифры! Это действительно вошло в обиход. <…> Абсолютно логично, что такая история вошла сейчас и в транспорт», — заявила Точилова.

Фото: Телеканал «360»

Как это работает Чтобы оплатить проезд подобным способом, нужно оформить подписку СБП в приложении «Метро Москвы», сгенерировать QR-код и поднести смартфон к считывателю. В наземном транспорте система несколько иная: необходимо открыть подписку и считать камерой смартфона QR-код, расположенный на поручне. Лайфхаки от 360: чтобы ускорить оплату, код можно вывести виджетом на главный экран смартфона. Подносить гаджет к турникету лучше на 15-20 сантиметров под углом 45 градусов. Так сканер быстрее распознает код.

Фото: Телеканал «360»

Поездки с выгодой Чтобы получить выгоду при проезде с помощью Системы быстрых платежей, нужно сначала зарегистрироваться в программе лояльности в приложении «Привет!» или на сайте vamprivet.ru. При оплате по QR-коду спишется стоимость разовой поездки, но уже через минуту-две пассажиру вернутся 15 рублей кэшбека. «Акция длится до 31 декабря, практически до боя курантов», — подчеркнула представитель НСПК.

Выросло в 60 раз Для испытания новой системы НСПК собрала референсную группу из 200 добровольцев. Они могли пользоваться для оплаты той системой, которая им была удобнее. Организаторы собирали обратную связь и улучшали технологию. «Потихоньку люди вовлекались, вовлекались друзья и знакомые, и сейчас в открытом доступе уже за первый месяц действия нашей акции более 12 тысяч москвичей и гостей столицы регулярно используют СБП для оплаты проезда», — отметила Точилова. Таким образом, число людей, пользующихся новой удобной технологией и получающих кешбэк, выросло в 60 раз. И создатели уверены, что это не предел.

Реклама: АО "НСПК"