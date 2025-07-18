ПАО «Россети Московский регион» оштрафовано за нарушение срока подключения к электросетям Солнечногорского округа

В ходе проведения административного расследования по делу об административном правонарушении Управлением установлено, что Обществом нарушены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
ПАО «Россети Московский регион» ранее уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Указанный факт послужил основанием для привлечения Общества к административной ответственности по части 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Одновременно с этим, ПАО «Россети Московский регион» внесено Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения
Интересно
В соответствии с частью 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
Согласно части 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации, повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.
Россиянка потребовала от Минфина два миллиона рублей за незаконное преследование
В центре Москвы загорелся ресторан
ЦБ понизит ключевую ставку еще на несколько процентов
Путин изменил регламент проверки отказа от гражданства Украины
При массированном налете дронов на Брянскую область никто не пострадал
Российский снайпер рассказал о предельном расстоянии поражения украинских дронов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте