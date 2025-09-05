ПАО «Россети Московский регион» оштрафовано за нарушение срока подключения к электросетям Раменского округа

В адрес Управления обратился житель муниципального округа Раменское Московской области с жалобой на нарушение Обществом Правил технологического присоединения, выразившееся в невыполнении мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в срок, установленный Правилами технологического присоединения.