ПАО «Россети Московский регион» оштрафовано за нарушение срока подключения к электросетям

В адрес Управления обратился житель городского округа Домодедово Московской области с жалобой на нарушение Обществом Правил технологического присоединения, выразившееся в невыполнении мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в срок, установленный Правилами технологического присоединения.