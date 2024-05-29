Овчинский: компания из Москвы провела модернизацию благодаря льготному кредиту

Столичная компания «Ламбумиз» при содействии Фонда поддержки промышленности и предпринимательства получила льготный инвестиционный кредит и модернизировала производство упаковки. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства субсидировал процентную ставку по кредиту, а компания смогла привлечь льготный инвестиционный кредит на сумму в 100 миллионов рублей», — сказал он.

«Ламбумиз» закупил две производственные машины для выпуска Tetra Top. Это востребованный экологичный вид тары, который подходит для фасовки йогурта, молока и других напитков. Генеральный директор Александр Абалаков заявил, что благодаря поддержке властей компания внедрит программу импортозамещения на постоянной основе.