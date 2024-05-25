«Ответ у нас есть». Силуанов рассказал, что ждет Запад при использовании активов России

У России есть возможности дать зеркальный ответ Западу при использовании российских активов. Об этом в беседе с Павлом Зарубиным для программы «Москва.Кремль.Путин» заявил глава Минфина Антон Силуанов. Комментарий опубликовали в Telegram-канале журналиста.

«Всегда казалось, что имущество других стран, в том числе золотовалютные резервы центральных банков, — это табу, на которое вообще никакие санкции не распространяются, сейчас идеология поменялась», — отметил министр.

Теперь, по его оценке, никакие правовые нормы для западных стран не действуют, поэтому они позволяют себе заявлять, что золотовалютные резервы пока забирать не будут, а вот доходы от их использования будут направлять на определенные цели.

«У нас то же самое есть и все возможности. Есть замороженные деньги на счетах С, есть активы, мы тоже получаем доходы, будет решение — аналогично поступим, зеркально, поэтому ответ у нас есть», — подчеркнул глава Минфина.