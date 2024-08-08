Основной локацией для расширения складских площадей остается Московский регион

К такому выводу приходят эксперты NF Group Research, опросив игроков рынка. 78% из них наращивают мощности именно в Подмосковье. Так, в начале августа об открытии нового склада здесь объявили ГК «Деловые Линии». Для логистического оператора это седьмой 3PL-склад в Московской области.

«Мы видим спрос предпринимателей на комплексную логистику в столичном регионе и отвечаем на это увеличением складских площадей. Новый склад в Красногорске благодаря удачному расположению в 10 километрах от МКАД позволяет оказывать услуги кросс-докинга, фулфилмента, а также номенклатурного ответственного хранения с доставкой до пункта назначения. Для крупного и среднего бизнеса здесь разработаны готовые отраслевые решения, учитывающие специфику хранения и транспортировки таких товаров, как автозапчасти, мебель, химия, товары повседневного спроса, телеком, промышленное оборудование, одежда и обувь», — отметили в пресс-службе компании.

Интерес к инвестициям в область фиксируется и у ритейлеров. О подписании договора субаренды в Зеленограде на 52 тысячи кв. метров с маркетплейсом «Всеинструменты.ру» заявили на этой неделе Wildberries. К слову, онлайн-ритейлеры, транспортные и логистические компании, по мнению экспертов рынка, являются драйверами спроса на складские активы в регионе. На эти категории приходится 67% и 17% заключенных сделок.