Основатель портала SuperJob Захаров рассказал, что на рынке труда маркетологам труднее всего найти работу

На рынке труда маркетологам труднее всего найти работу, так как на одну вакансию в этой сфере приходится 26 резюме — это самый высокий показатель среди всех профессий. Такие данные опубликовало РИА Новости со ссылкой на исследование портала SuperJob.

При этом в других сферах конкуренция ниже: в ИТ — 20 резюме на место, в административной сфере — 13, в бухгалтерии, экономике и финансах — 12.

По словам основателя портала SuperJob Алексея Захарова, многие начинающие маркетологи хотят получать зарплату опытных специалистов, поэтому массово отправляют резюме на такие вакансии, которые потом даже не рассматриваются, написало ИА НСН.