Основатель CryptoBotPro LLC Мокров заявил о неспособности криптовалюты заменить карту за рубежом

Криптовалюта не может полностью заменить банковскую карту за границей, даже если россиянин прилетел с крупной суммой в USDT. Об этом «Известиям» рассказал основатель CryptoBotPro LLC Алексей Мокров.

По его словам, можно не суметь оплатить номер в отеле, поскольку гостиница принимает карту или местные наличные, а не запись о балансе кошелька. Сравнивать удобство двух способов оплаты бессмысленно, если один из них недоступен: перевести цифровые монеты через границу и расплатиться на стойке регистрации — две разные задачи.

Мокров отметил, что Visa оценивает охват своей сети в 175 млн торговых точек. В 2025 году объем операций по картам, привязанным к стейблкоинам, достиг примерно $5,2 млрд, увеличившись на 319% за год, но это лишь 0,04% общего платежного объема Visa. Криптокарты быстро растут, однако их масштаб пока несоставим с привычной карточной системой.

Второй миф связан с выгодой. По карте нужно проверить курс, комиссию банка и плату за снятие наличных. Если терминал предлагает списать сумму в валюте карты, это может быть динамическая конвертация с наценкой. Криптовалюта тоже не бесплатна: есть курс покупки, спред, комиссия сети, стоимость обмена и вывода.