Около 87 млн рублей поступило в бюджет Тюмени от сдачи квартир в 2024 году

За прошедший год число жителей Тюмени, сдающих недвижимость в аренду, увеличилось с 3,1 тысячи до 3,3 тысячи человек. Объем уплаченных налогов вырос с 70,7 миллиона рублей в 2023 году до 87 миллиона рублей в 2024 году. Об этом сайту nashgorod.ru сообщили в пресс-службе областного Управления Федеральной налоговой службы.