Около 87 млн рублей поступило в бюджет Тюмени от сдачи квартир в 2024 году

За прошедший год число жителей Тюмени, сдающих недвижимость в аренду, увеличилось с 3,1 тысячи до 3,3 тысячи человек. Объем уплаченных налогов вырос с 70,7 миллиона рублей в 2023 году до 87 миллиона рублей в 2024 году. Об этом сайту nashgorod.ru сообщили в пресс-службе областного Управления Федеральной налоговой службы.
По данным экспертов «Циан.Аналитики», причиной роста доходов бюджета стало увеличение арендной платы на 19%. Средняя стоимость аренды студий и однокомнатных квартир составляет теперь от 22,4 до 26,6 тысячи рублей. Стоимость аренды двухкомнатных квартир — порядка 33,8 тысячи рублей.
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