Общественная Служба Новостей развеяла слухи о взыскании налога во время переводов денег с карты на карту

С 30 мая 2025 года в России начнут действовать новые правила перевода средств между физическими лицами. Появилось много мифов о новых правилах. Общественная Служба Новостей объяснила, как обстоят дела на самом деле.

Налог на перевод. Никакого налога на перевод с карты на карту не будет. По Налоговому кодексу РФ такие переводы не облагаются налогом, кроме случаев, когда они используются для оплаты товаров или услуг. Тогда продавец должен заплатить подоходный налог.

Ограничения на переводы. Новые правила не ограничивают сумму перевода без идентификации, а увеличивают ее. С 30 мая можно будет переводить до 100 тысяч рублей по упрощенной идентификации. До этого момента лимит составлял 15 тысяч рублей.

Ограничения на снятие наличных. При снятии крупных сумм через банкомат будет проводиться проверка на мошенничество. Если признаки мошенничества обнаружат, то снимут ограничение на снятие наличных — не более 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов. Банк уведомит клиента о наложенном ограничении.

Защита от мошенников. Также с 30 мая граждане смогут давать близким статус на одобрение денежных операций. Без согласия такого лица нельзя будет сделать перевод. Это поможет защитить пожилых людей от мошенничества.