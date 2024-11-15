О рынке без цензуры поговорят на форуме «Инвестмент лидерс»

Пресс-служба Investment Leaders
Фото: Пресс-служба Investment Leaders

О рынке без цензуры поговорят на форуме «Инвестмент лидерс». Он пройдет 16–17 ноября в Москве. Ключевые игроки рынка расскажут, как и куда инвестировать без особого риска и с привлекательной доходностью.

На форуме выступят более 200 экспертов — они помогут найти идеи, выстроить стратегию и оценить перспективы инвестиций в условиях санкций. Организаторы обещают также мастер-классы и открытый микрофон.

Пресс-служба Investment Leaders
Фото: Пресс-служба Investment Leaders
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Пресс-служба Investment Leaders
Фото: Пресс-служба Investment Leaders
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Главными темами форума станут:
• Инвестиции для жизни или жизнь для инвестиций;
• Манящий и притягательный АйТи-сектор;
• Пре-АйПиО: репетиция публичности;
• Без цензуры: трезвый взгляд на рынок 2024;
• Все о стадиях крипторынка: зима близко?
• Финтех-революция.

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