НПФ «Будущее»: более 15% россиян предпочитают хранить сбережения дома

Значительное число граждан не доверяют банковским учреждениям, опасаясь блокировок счетов и колебаний на финансовых рынках. Они предпочитают иметь наличные «под матрасом», считая их более надежными, чем банковские вклады. Об этом говорят результаты исследования НПФ «Будущее» и проекта «ГраФин», с которыми ознакомилось ИА НСН .

На фоне нестабильности и отключений мобильного интернета в стране фиксируется рост объема наличных средств у населения. За март он увеличился на 300 миллиардов рублей и достиг отметки в 19,5 триллионов рублей.

Эксперты отмечают, что страх потери доступа к банковским счетам и колебания валют подталкивают людей рассматривать наличные деньги как «тихую гавань». Низкий уровень финансовой грамотности также способствует этому тренду.