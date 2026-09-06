Новый жилищный вклад: ипотечный брокер разобрал условия и объяснил, будет ли он выгоден россиянам

Новые жилищные вклады, которые россияне смогут открывать с 2027 года, должны предлагать клиентам дополнительные преимущества перед обычными депозитами. В противном случае особого смысла в таком инструменте не будет, заявил 360.ru ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Он обратил внимание, что россияне и сейчас могут самостоятельно копить первоначальный взнос на обычном банковском депозите. Поэтому целевого назначения нового вклада недостаточно, чтобы сделать его привлекательным.

«Если не будет всех этих преференций касаемо проходного балла по ипотеке, более выгодной ставки, дополнительных скидок от застройщика, то и смысла как будто бы нет», — отметил Ракута.

Еще одним спорным моментом эксперт назвал ограничения на распоряжение накоплениями. По его словам, за несколько лет обстоятельства вкладчика могут измениться, а деньги понадобиться на цели, не связанные с недвижимостью.

«Жизненные ситуации могут быть разные у заемщиков, могут срочно понадобиться деньги, и вопрос с недвижимостью может вообще отойти на второй план. А тут получается, деньги заморожены. И в этом случае условия должны быть сильно привлекательнее, нежели стандартные вклады», — подчеркнул он.

С 1 января 2027 года в России появятся договоры жилищных сбережений. Такие вклады будут открываться минимум на три года, а накопленные средства и проценты предназначаться для покупки жилья, первоначального взноса по ипотеке, погашения жилищного кредита или строительства дома. Страховое возмещение по ним составит до 10 миллионов рублей.

«Если инструмент действительно будет доработан и преимуществ станет больше, соответственно, и сделок с недвижимостью станет больше, и продаж у застройщиков. Если программа будет пользоваться спросом, это может повлиять на рынок однозначно в положительную сторону», — считает Ракута.

В чем выгода жилищных вкладов, какие у них есть ограничения и помогут ли они оживить рынок недвижимости — подробно разбирался 360.ru.