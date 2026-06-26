Новый способ накопить на квартиру. В чем особенность жилищных вкладов

В России появится новый вид вкладов — жилищный. С помощью него банки получат возможность изучить, насколько регулярно клиент откладывает деньги на ипотечный взнос. Принимать решение о кредите будут на основе этой информации, рассказал Регине Понамаревой в эфире 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Вклад можно будет открыть не менее чем на три года, а возможность снять деньги при необходимости появится только через год.

«Идея жилищных вкладов появилась довольно давно, есть целесообразность, связанная с необходимостью для россиян решения жилищного вопроса. Мы прекрасно понимаем, что многие покупают жилье с ипотекой, а для нее нужен взнос, который составляет не меньше одной пятой стоимости жилья», — отметил эксперт.

Бархота объяснил, что для банков очень важно, как именно копятся деньги у клиента.

«Долгое время даже ипотечная ставка определялась из того, какой первоначальный взнос, какая его природа», — подчеркнул он.

По его словам, начисляемые проценты могут быть даже выше, чем при обычных вкладах, но вклад получит целевой характер — он будет направлен на улучшение жилищных условий.

Также специалист не исключил, что банк будет накладывать план платежей по ипотеке на тот график, который состоялся в части пополнения. Если клиент регулярно направляет деньги, то это лучший показатель качества заемщика.