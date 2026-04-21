Новый современный офис ВТБ открылся в Зеленограде

Новое отделение ВТБ площадью больше тысячи квадратных метров открыли в Зеленограде. Главная его особенность — отказ от привычного формата взаимодействия между сотрудником и клиентом, позволяющий избежать очередей.

«Клиент приходит, берет номерок, садится за столик — и к нему уже приходит сотрудник банка и помогает решить какие-то финансовые вопросы», — рассказал управляющий бизнес-группы «Зеленоградская» ВТБ Денис Щукин.

В офисе, который стал крупнейшим в округе, будут работать около 130 сотрудников. Привилегированные клиенты, которых здесь около четырех тысяч, получили приватную зону обслуживания. На территории есть переговорные, сектора для частных клиентов и бизнеса, а также зона для кофе-брейка.