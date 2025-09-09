Новый логистический центр построят в Приморье
Новый логистический распределительный центр «Пятерочки» планируют построить на территории опережающего развития в Приморье. Соглашение об этом заключили на полях Восточного экономического форума.
Площадь объекта составит 39 тысяч квадратных метров, работать там будут 400 человек. Ввести его в эксплуатацию планируют до второго квартала 2027 года. Планируется, что объект положительно повлияет на развитие экономики во всем регионе.
В будущем при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики для него планируют получить статус резидента, чтобы пользоваться налоговыми преференциями.
«Этот объект позволит нам существенно повысить эффективность снабжения магазинов, обеспечить высокий уровень доступности свежих и качественных продуктов для жителей региона и оптимизировать логистические цепочки», — отметил исполнительный директор торговой сети на территории Дальнего Востока Антон Безрядин.
Внутри центра разместятся как сухие, так и климатизированные зоны для разных продуктов, а также офисные и складские помещения. Парковаться у него одновременно смогут до 150 грузовых и 160 легковых автомобилей, а в сутки обрабатывать можно будет до 5500 паллетомест.