Новый логистический центр построят в Приморье

Новый логистический распределительный центр «Пятерочки» планируют построить на территории опережающего развития в Приморье. Соглашение об этом заключили на полях Восточного экономического форума.

Площадь объекта составит 39 тысяч квадратных метров, работать там будут 400 человек. Ввести его в эксплуатацию планируют до второго квартала 2027 года. Планируется, что объект положительно повлияет на развитие экономики во всем регионе.

В будущем при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики для него планируют получить статус резидента, чтобы пользоваться налоговыми преференциями.