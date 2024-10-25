Новую тенденцию среди микрозаемщиков заметили в России

Webbankir: микрозаемщики в России стали более склонны к сбережениям

По итогам октября 2024 года доля микрозаемщиков в России с хотя бы одним банковским вкладом увеличилась до 20,3%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Исследование провели среди 1,8 тысячи россиян, взявших займы в микрофинансовом сервисе. Еще в октябре 2023 года доля клиентов с одним или более вкладом составляла 15,5%. Таким образом, это показатель за год подрос на 4,8%.

Ранее было принято считать, что у микрозаемщиков нет склонности к сбережениям в банке. Однако теперь среди них появилась новая тенденция, которую эксперты связали с ростом ключевой ставки Центробанка.

«Она потянула за собой ставки по депозитам в банке. Клиенты МФО стараются таким образом приумножить или сохранить свои сбережения», — отметили аналитики.

Ранее ЦБ предложил дополнительно защитить клиентов микрофинансовых организаций. Регулятор призвал не выдавать более одного кредита до его полного погашения.