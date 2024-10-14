Новое повышение ключевой ставки допустили в ЦБ

Центробанк по-прежнему допускает возможность повышения ключевой ставки. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью предпринимателю и блогеру Игорю Рыбакову.

«Мы допускаем повышение ставки на ближайшем заседании, допускаем возможность», — сказал он.

Заседание совета директоров Центробанка состоится 25 октября. В рамках мероприятия регулятор представит обновленный среднесрочный макропрогноз.

С конца 2023 года ключевая ставка держалась на уровне 16% годовых. На фоне роста инфляции, высоких темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий в июле этого года ЦБ повысил ее на два процентных пункта — до 18%. В сентябре ключевую ставку увеличили до 19% годовых.

Председатель Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее назвал рублевые вклады самым надежным инструментом для хранения сбережений в условиях высокой ключевой ставки.