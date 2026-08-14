Новгородская область вошла в число лидеров по сокращению инвестиционно-строительного цикла

Новгородская область вошла в топ регионов с наименьшей продолжительностью реализации строительных проектов. Об этом сообщил губернатор области Александр Дронов, его слова привел сайт «Государственные новости» .

Благодаря цифровизации госуслуг и упрощению процедур, в Новгородской области удалось сократить время от подготовки проекта до начала строительства на 290 дней. Регион вошел в группу из 55 субъектов с наименьшей продолжительностью реализации проектов в первом квартале 2025 года.

Ранее продолжительность инвестиционно-строительного цикла в регионе уже сокращалась более чем на 900 дней, а пакет необходимых документов уменьшился почти вдвое. На федеральном уровне обсуждается дальнейшее сокращение количества процедур и адаптация регионального законодательства под новые требования.