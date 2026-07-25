Новак заявил о снятии ограничений на топливо во многих регионах России

Многие регионы России снимают ограничения на продажу топлива. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, его процитировало РИА «Новости» .

По его словам, дефицит горючего еще есть, но стал значительно меньше, чем в начале кризиса. Снизилось и количество очередей на заправках.

«Многие регионы снимают ограничения», — подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что меры, которые приняло правительство, работают.

Ранее Новак заявил, что ситуация на топливном рынке России постепенно стабилизируется. В тех регионах, где сохраняется нехватка топлива, федеральный штаб вместе с местными властями и компаниями решает проблемы в ручном режиме.