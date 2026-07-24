Нотариус Иванов предупредил о рисках сделок с жильем по доверенности

Нотариус Борис Иванов рассказал, что сделки с жильем через представителя по доверенности требуют особой проверки обеих сторон. Он посоветовал по возможности оформлять такую недвижимость напрямую, передает RT .

Если квартиру продает представитель по доверенности, покупателю нужно проверять дееспособность и собственника, и поверенного, сообщил Иванов.

Он напомнил, что доверенность на распоряжение недвижимостью должна быть нотариальной. При ее удостоверении нотариус общается с доверителем, оценивает его состояние и при сомнениях может провести дополнительные проверки.

Иванов уточнил, что к моменту сделки состояние доверителя может измениться. Риски связаны и с представителем: он может ошибиться, действовать под давлением, не понимать последствий сделки или злоупотребить полномочиями.

По словам нотариуса, при удостоверении сделки проверяют, не признаны ли собственник или представитель недееспособными по суду, а также понимает ли поверенный суть сделки. Он добавил, что доверенность может оказаться поддельной, истечь, быть отозванной, а сам доверитель после ее выдачи может стать банкротом.

Иванов посоветовал по возможности оформлять сделки с недвижимостью без посредников. Если стороны находятся в разных городах, они могут использовать дистанционный формат через нотариусов, пишет Ura.ru.