Нижегородцы с начала года получили штрафов за неоплаченную парковку на 65 млн рублей

С начала 2024 года нижегородцы получили 39 132 штрафов, которые были выписаны за неправильную парковку. Об этом сообщил pravda-nn.ru со ссылкой на МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода».

Общая сумма штрафов составила порядка 65,6 миллиона рублей. Причем она выросла почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что при этом 56 миллионов нижегородцы уже оплатили в счет штрафов.

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